Les ambassades étrangères expriment leurs préoccupations

Après le communiqué des ambassades de plusieurs pays à Madagascar le 16 Octobre dernier, suivie d’une certains membres du Gouvernement hier, ces ambassades ont exprime leurs préoccupation concernant l’interprétation des mesures prises et ce qu’ils perçoivent comme une « ingérence » dans le fonctionnement des services publics et l’application de la loi. Leur communiqué évoque plusieurs points visant à encourager le gouvernement collégial à adopter des mesures plus flexibles avant les élections