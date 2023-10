LECTURE – La Caravan’île s’installe dans la capitale

La Caravane du Livre et de la Lecture de l’Océan Indien (CLLOI) a fait son escale à Antananarivo depuis ce lundi, et jusqu’au 28 octobre, marquant ainsi son passage dans la capitale après avoir parcouru Mahajanga, Toamasina, Sambava et Ambositra. L’objectif de cette caravane est de promouvoir les œuvres et de faire connaître davantage les auteurs de la région. Elle vise également à sensibiliser le jeune public à la lecture, grâce à des animations organisées à la fois dans les librairies. Hier, un atelier de lecture animé par l’auteur Hobiana Andrianimerina avec les élèves de l’école «Les Lucioles» a eu lieu à la bibliothèque du 1er arrondissement. L’auteur a présenté son œuvre littéraire intitulée «Ohabolana, kolo saina ho an’ny ankizy» représentant divers proverbes malgaches pour les enfants, suivie «d’Éducation citoyenne et environnementale». « La CLLOI prévoit de visiter chaque arrondissement de la ville pendant son séjour à Antananarivo. Au programme, des animations, des rencontres, et des ateliers avec des auteurs et artistes locaux, parmi lesquels Hobiana Andrianimerina, Arikaomisa Randria, Ny Eja, Catmouse, Elina, Aina et Patoo», souligne Hira Andriamana­mihaja, chef du service culture et vie artistique au sein de la Commune urbaine d’Antananarivo. Il est à noter que chaque arrondissement est doté d’au moins une bibliothèque.