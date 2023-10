INNOVATION – La distribution des médicaments des zones enclavées améliorée

Révolution. L’utilisation des drones pour la distribution des intrants de santé vers les zones enclavées de Madagascar est aujourd’hui une réalité. Cela a fait l’objet d’une signature de partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) à Madagascar avec plusieurs entités. « L’UNFPA a déjà fait plus de trois cents livraisons de médicaments depuis février jusqu’au septembre de cette année, en comptant 5 kilos de médicaments par voyage », rapporte la représentante de l’UNFPA à Madagascar hier lors de cette convention de partenariat. Pour l’amélioration de cette activité importante pour la santé des Malgaches dans le grand Sud et le Sud-est de la Grande Île, l’accord a été signé pour travailler en commun. La distribution inclut l’Ikongo et Nosy Varika. La signature de convention s’était faite entre l’UNFPA et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), avec L’État-major de l’Armée de l’air ainsi que l’ONG Pivot. La livraison des médicaments par drone est d’une grande aide puisque le temps nécessaire pour livrer ces médicaments était près de 3 à 7 jours pour arriver vers des zones enclavées et éloignées. Avec cette innovation, les Centres de santé de base (CSB) n’attendent plus que quelques minutes pour être approvisionnés. Les méthodes contraceptives sont les plus couramment envoyées dans ces endroits. Cependant, il existe également des médicaments liés à l’accouchement et ceux destinés aux femmes, rapporte l’UNFPA. Des médicaments liés aux principaux problèmes de ces zones. Ce projet prévoit de desservir plus de 150 formations sanitaires issues de cinq régions au Sud afin de pouvoir servir au moins 1 400 000 personnes.