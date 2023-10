Ils tentent de voler 14 millions d’ariary

Trois présumés respon­sables d’un cambriolage, à Bemasoandro-Antrano­roa, dans la ville de Soavinandriana Itasy, ont été interpellés par la police et présentés au parquet de Miarinarivo, hier. Ils comptaient voler une somme de quatorze millions d’ariary dissimulée dans deux bidons. Puisque cet argent n’était plus là, ils ont emporté une clé USB, deux gourmettes et quelques billets de banque.