FOOTBALL – AMICAL – Les Barea renouent avec la victoire

Les hommes du coach Rôrô Rakotondrabe arrachent leur première victoire après les deux matches nuls contre les Ghanéens et les Angolais. Et ils se relèvent après la défaite face aux Mauritaniens.

Première victoire. Les protégés du sélectionneur par intérim des Barea A, Romuald Rakoton­drabe, se sont relevés et ont réalisé un exploit. La sélection malgache s’est imposée 2 à 1 contre les Écureuils du Bénin, hier soir au stade Zaouli de Casablanca, au Maroc. Mission accomplie donc pour le coach Rôrô et ses hommes, après la défaite lors du premier match amical de samedi contre les Mourabitounes mauritaniens (1-2). La Grande Île confirme ainsi son succès après la victoire de 3 à 1 lors du match amical qui s’est tenu au Maroc le 27 septembre 2022. Douche froide pour le camp malgache, profitant d’une faille de la défense, les béninois ont ouvert le score dès le coup d’envoi de la rencontre, but signé par le jeune attaquant de 21 ans de Rodez Aveyron Football, club français de Ligue 2, Hountondji Andréas (1e). Madagascar égalise à la 21e minute, but signé Tokinantenaina Olivier Randriantsiferana, alias Tsiry, auteur du but malgache contre la Mauritanie. À l’aise, les Barea ont poursuivi leur combativité mais se sont précipités sur le dernier geste. Les deux formations se sont séparées un partout à la pause. Déter­minée, la sélection malgache est repassée à l’offensive au retour des vestiaires. Les Loïc Lapoussin de Saint-Gilloise de Belgique et El hadary Raheriniaina du Saint-Michel United des Seychelles ont été même en spectacle durant la deuxième période.

Défi relevé

Un autre joueur du Fosa juniors FC, Jean Yves Razafindrakoto, a inscrit le deuxième but de la victoire, un tir de loin de 20 mètres. Les hommes du coach franco-allemand, Gernot Rohr, ancien entraîneur des Super Eagles nigérians et du FC Nantes, ont subi le rouleau compresseur malgache. C’est dans les dernières cinq minutes que les Barea ont cessé de faire leur pressing et ont plutôt consolidé le bloc défensif. C’est la première victoire de la sélection A sous la houlette du coach médaillé de bronze au Chan. Ses hommes ont enregistré deux matches nuls contre le Ghana en juin et face à l’Angola en septembre, comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires à la CAN. Samedi, les Barea se sont inclinés devant la sélection mauritanienne sur le score de 1 à 2. Place désormais aux choses sérieuses, la préparation aux éliminatoires de la coupe du monde. Les Barea évolueront dans le groupe I avec les Aigles maliens, les Black Stars ghanéens, les Fauves centrafricains, les Cœlacanthes comoriens, et les Sao tchadiens, pour la qualification au mondial. La première et la deuxième journée se joueront entre le 13 et le 21 novembre. La sélection malgache fera le déplacement au Tchad pour le deuxième match.