BASKETBALL – N1A DAMES – MB2ALL affronte TGBC Betsiboka en ouverture

Dix clubs issus de six ligues régionales se donnent rendez-vous au Palais des sports Mahamasina, à partir du 19 octobre, pour disputer le sommet national N1A dames.

Le championnat national de basketball N1A dames deuxième phase débutera ce jeudi 19 octobre et s’étalera jusqu’ au 29 octobre au Palais des sports Mahamasina. Après la première phase jouée à Antsirabe au mois d’avril dernier, le club de MB2ALL est sorti vainqueur et veut confirmer à Antananarivo. MB2ALL remettra son titre en jeu en affrontant le club de TGBC Betsiboka vendredi à partir de 9 heures à la salle du petit palais, en parallèle avec le duel entre Ascut Atsinanana et Anka­ratra Vakinankaratra au Palais des sports Mahamasina. Pour cette deuxième phase, le club de MB2ALL partira largement favori pour les raisons suivantes : Il est le champion en titre et dispose dans son effectif de six membres de l’équipe nationale de basketball 5×5, les trois membres de l’équipe nationale de basketball 3×3, à savoir Christiane Jaofera, Muriel Hajanarina, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, Miora Solotiana Mampio­nona, Elinah Chantiah Ranari­saona, et Avotra Rasoafina- ritra, connue son le surnom Rachou. Avec cet effectif de rêve, battre les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL, est un gros challenge pour les neuf formations restantes. Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL, explique: « Garder le titre entre nos mains est l’objectif principal. Pour cette deuxième phase du championnat national, le temps de préparation a été réduit à cause des JIOI 2023 à la maison car les joueuses ont besoin de repos après cet événement. Nous nous contentons de l’effectif qui a montré son efficacité à Antsirabe. Les clubs structurés comme la GNBC, JEA Vakinankaratra, Ankaratra sont à se méfier car ils ne manquent pas d’ambition ».

Relever le défi

Pour les joueuses de TGBC Betsiboka dirigées par son coach Prisca Razananirina, l’existence de deux sociétaires de l’équipe nationale de basketball 5×5 dans son effectif (Vavisoa Jessica Andriami­haingo, Perle Fanjatiana Raoliarisoa) constitue un avantage qui gonflera à bloc le moral de l’équipe. « L’objectif est pareil pour tous le clubs présents à ce sommet national, celui de batailler pour le gain du titre suprême. Nous combattrons avec l’effectif que nous avons aligné lors de la première phase à Antsirabe. La préparation a été plutôt bonne, toutes mes joueuses sont prêtes à relever le défi », confie Prisca Razananirina. Dans la poule A se trouvent le MB2ALL Anala­manga, TGBC Betsiboka, JEA Vakinankaratra et Phoenix Vakinankaratra tandis que dans la poule B se placent Ankaratra Vakinankaratra, Tamifa Amoron’i Mania, Serasera Vakinankaratra, ASCUT Atsinanana, GNBC Analamanga et Fandrasa Haute Matsiatra. Le duel sera équilibré dans cette poule malgré un léger avantage des joueuses de la gendarmerie nationale de basketball club Analamanga. Les huit premières équipes accèdent aux quarts de finale et les trois dernières sont reléguées en N1B à la prochaine saison 2024.