ANTSIRANANA – De nouvelles recrues au sein de la gendarmerie nationale

La caserne de la gendarmerie nationale Antranobozaka a servi de cadre à la cérémonie de présentation au drapeau de quatre-vingt -huit jeunes soldats recrues, regroupés sous la bannière de la classe 2023/1. Ce moment clé dans le parcours de ces soldats a marqué leur intégration officielle au sein de la gendarmerie nationale, après trois mois de formation militaire au sein de l’École d’intervention gendarmerie nationale (EIGN) Sakaramy pendant trois mois et huit jours. Un moment fort en émotions pour ces recrues qui, par cette cérémonie a clôturé leur formation initiale. Événement majeur dans la vie de l’école également car cette cérémonie est un jour empreint de symbole pour ces soldats. Ainsi, ces derniers ont suivi la formation élémentaire technique de toutes les armes ou FETTA qui est une formation commune de base pour toutes les jeunes recrues. En tant que formation militaire, celle-ci doit les former à surmonter les épreuves physiques, morales et intellectuelles d’envergure. Comme toutes formations, il y a eu des examens et des tests pour connaître le taux d’assimilation de ces jeunes recrues. Et à la fin de la formation ont eu lieu différentes pratiques et simulations. Après toutes ces épreuves et se basant sur les résultats des tests et des examens, les responsables ont décidé qu’ils ont été dignes de la cérémonie de présentation sous le drapeau. À cette occasion, les huit meilleurs ont été promus au grade de soldat de première classe.

Cérémonie

Ces recrues feront par la suite deux années de service légal au sein de la circonscription de la gendarmerie d’Antsiranana. Mais ils sont aussi encouragés à passer aux futurs concours de recrutement d’élèves gendarmes pour cette année. Il est à noter que la plupart d’entre eux ont eu le diplôme de baccalauréat. Suivant la tradition, la cérémonie, présidée par le commandant de la Circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale d’Antsiranana, le général de brigade Hery Lala Randriamaharivo, s’est déroulée en présence d’une nombreuse assistance civile et militaire conduite par le préfet Lucien Mananjara. Tandis que le gouvernorat a été représenté par son secrétaire général Angelo Tilahizandry. Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour les familles, venues nombreuses, d’en savoir plus sur la gendarmerie nationale. C’est pourquoi, le commandant de la CIRGN a saisi cette opportunité pour informer le public sur la mission de la gendarmerie. Il a appelé les nouvelles recrues à servir le pays avec dénouement et loyauté.

Il a aussi rappelé leur rôle crucial en tant que défenseur de la patrie tout en les invitant à être prêts à risquer leur vie partout où besoin se fera. Puis, cette cérémonie proprement dite consiste à leur montrer le drapeau malagasy avec la devise de la Gendarmerie Nationale « Tanindrazana sy lalàna » (Patrie et lois), tout en leur donnant brièvement la symbolique et la signification des éléments qui constituent le drapeau ainsi que la devise inscrite dans ses plis. Par ailleurs, il a insisté que la formation qu’ils ont suivie est un atout pour affronter la vie. « Notre drapeau, c’est d’abord le symbole de notre nation. C’est aussi le symbole des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Bien des hommes et des femmes se sont rassemblés autour de ses trois couleurs et ont donné leur vie pour défendre notre pays lorsqu’il était menacé. Soyez donc des soldats loyaux au service des populations et de la nation», a-t-il recommandé