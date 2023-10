ANTANANARIVO – Les travaux de réhabilitation des routes se poursuivent

La réhabilitation des rues de la ville d’Antananarivo se poursuit. Des travaux sont en cours à Ampefiloha. « Ces travaux sont inclus dans la réhabilitation de l’axe, Anosy-Ampefiloha-Cenam Andava-mamba – Ampasika, avec l’entreprise Colas», explique une source auprès du ministère des Travaux publics, hier. Des usagers de la route dans la capitale se plaignent des bouchons que créent ces travaux. « On prend environ 3 heures pour relier Anosy jusqu’à Ampasika », avance un transporteur de la ligne 193, reliant Ambatobe et Ampasika. Les usagers de cette route devraient encore patienter. La durée de ces travaux est de trois semaines, et elle pourrait être prolongée, s’il y a des imprévus, comme dans la réhabilitation des canalisations. L’axe Ankadimbahoaka-Tsimbazaza-Manakambahiny, des tronçons de route à Ampasampito, sont également en cours de réhabilitation. La réfection des sept Routes nationales et de onze rues de Tana a été à l’ordre du jour, durant le Conseil des ministres restreint qui s’est tenu au Palais d’Etat à Ambohitsorohitra, au mois de juillet. Cela a permis la réhabilitation de plusieurs tronçons de route de la capitale, en un temps éclair, avant les Jeux des îles. D’autres sont encore dans un état piteux.