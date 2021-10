Rivo Radanielina – L’auto-relevé de la Jirama devient facultatif

Il n’a pas perdu de temps. 72 heures après sa nomination comme directeur général par intérim de la Jirama, Rivo Radanielina passe déjà l’acte. Bien encadré par Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andrimanampisoa, Président du conseil d’administration de la Jirama, il a tenu une conférence de presse à l’Agence d’Ambatonakanga. Pour annoncer que désormais les agents de la Jirama peuvent venir récolter les relevés des consommations en eau et électricité des abonnés qui ont souhaité ce retour. La disposition d’auto relevé a été adoptée pour réduire les contacts avec les agents de la Jirama afin de circonscrire la propagation du coronavirus durant l’état d’urgence sanitaire. Par contre, les clients qui veulent poursuivre leur auto relevé pourront le faire. Soit à remettre en main propre, soit en ligne au numéro vert 3547. Mais avec un suivi et contrôle, a posteriori, tous les trois mois, effectués par des émissaires de la Jirama».

À propos des nombreuses réclamations inondant les réseaux sociaux, sur des montants disproportionnés des factures à payer pour les mêmes consommations, Rivo Radanielina rassure. « Chaque agence dispose d’un bureau dédié pour les recevoir. Et un excédent de 50% fera l’objet d’un réajustement ». Tout cela pour améliorer les relations-clients, une de priorités de Rivo Radanielina.

Sur les projets d’électrification, « 1 000 branchements Mora vont être réalisés, 500 kits solaires à distribuer, à commencer à Katsepy et Ihorombe. L’éclairage public va être achevé dans tous les chefs-lieux de districts. La connexion en eau et électricité en souffrance, va être réalisée. Tout cela avant la fin d’année », lance Rivo Radanielina comme un défi.

Enfin, il prévoit que « la production en eau de Mandroseza II va atteindre les 40 000 m3 par jour pour très bientôt. Si elle n’est que de 10 000m3 aujourd’hui. Une augmentation de volume qui va résoudre les problèmes d’alimentation en eau potable de la capitale ».