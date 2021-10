Produits finis – Le café moulu en quête de qualité

Un peu dommage. Des stands moins visibles à la FEPA. Tapis derrière les grandes enseignes des sponsors. Mais avec des produits de qualité. Ceux tenus par des membres d’union de coopératives des régions Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany, ont focalisé l’attention des visiteurs de la FEPA.

Un homme d’abord facile dévoile des actions peu connues. « Depuis 2019, le programme Développement des filières agricoles inclusives, ou Défis, a beaucoup investi dans ces trois régions pour réorganiser la filière café. L’objectif étant de valoriser le travail des agriculteurs. Ils peuvent désormais transformer eux-mêmes leurs productions et les vendre. Cette démarche novatrice permet de leur procurer plus de valeurs ajoutées », explique Samuel Madrosolaza, chargé de développement des filières et du marché chez « Défis ».

Aujourd’hui, le kilo de café, à l’état brut, peut atteindre les 8 000 ariary le kilo. « C’est la troisième fois depuis ces trente dernières années qu’une telle hausse a été enregistrée. D’où l’intérêt de notre soutien technique », souligne Samuel Mandroso­laza.

À la FEPA, le « Bon café », produit depuis le lointain Sud-est, ensaché par un design soucieux du concept marketing, à siroter avec gratitude et gratuité, valait plus qu’une tasse de thé. « Il est difficile de parler du label bio. Cela nécessite des certifications suivant une traçabilité de production bien définie. Mais nous pouvons dire, par contre, que le Bon café sent le goût du naturel à 100% » explique notre interlocuteur, fier des résultats obtenus. Des saveurs intactes, obtenues par un procédé spécifique appelé « traitement par voie humide ». Permettant de trier les bons grains de l’ivraie par les principes de la « poussée d’Archimède », sur fil de l’eau.

Il travaille avec soixante pépiniéristes du café avec dix-mille jeunes plants pour chacun. Un rajeunissement qui s’inscrit sur la durée. « Selon la certification internationale, une gorgée dans les terrasses huppées des capitales occidentales s’arrache entre 3 et 23 dollars. Deux de nos échantillons ont déjà eu l’approbation des revendeurs étrangers »,révèle notre interlocuteur. Très motivé pour la suite des « Défis ».