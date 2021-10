La loi de la jungle urbaine

La liberté est pervertie quand elle se débarrasse du manteau des lois pour se montrer nue et virevolter dans l’indiscipline, le laxisme, le laisser-aller, … Ces visages qu’arborent ceux qui se sont débarrassés des repères et sont ainsi égarés dans un monde où règnent l’anarchie, la chienlit, à l’instar de notre capitale qui est dévastée par les pollutions (sonore, …), la pestilence, qui est le parfum nauséabond de cette atmosphère asphyxiée par un air qui étouffe les lois et les règles élémentaires d’hygiène. C’est dans ces moments de lamentations que résonnent les mots, teintés de rousseauisme, de Moïse dans le film Les Dix Commandements (Cecil B. DeMille, 1956) : « There is no freedom without the Law » (« Il n’y a pas de liberté sans loi. »).

C’est quand les lois sont réduites à n’être que des agonisantes qui ne gardent un minimum de vie que grâce aux vestiges écrits qui pourrissent dans les différents textes qu’on appelle constitution, code pénale, code de la route, code du travail, … des recueils d’articles chétifs et aussi légers que des plumes qui ne peuvent s’imposer et qui sont écrasées par la lourde masse de l’égoïsme, que la cité devient un enfer où brûlent les feux qui peuvent nous dégoûter de la vie sociale.

Une vie collective où les normes ont été déformées et où le nouveau conformisme a comme figure la propension à salir l’espace physique et le mental.

C’est ainsi que ceux qui se lancent dans une guerre sainte contre cette tendance aux effets destructeurs sont considérés comme des hérétiques. Et comme à l’époque de l’Inquisition, les « impies » finissent sur le bûcher, celui que les adeptes du désordre ont érigé, et qui est toujours disposé à brûler, à coups de moqueries, de remontrances collectives, ceux qui osent s’élever contre les actes inciviques qui font voir le quotidien comme un film d’horreur, un écran géant sur lequel se projettent les différentes scènes d’un massacre continu, de la défiguration progressive et incoercible de l’environnement urbain. Les lois, qui peuvent contrôler cette gabegie, peinent à sortir des textes pour s’incarner dans la vie réelle.

La situation arrive à un stade qui demande son admission dans la salle des urgences. Nous croulons sous les différents assauts des ordures jetées n’importe où, de la lente destruction des biens communs, des liquides infects qui envahissent la ville qui est vue comme un urinoir ou un crachoir, … Le cas critique nécessite l’injection d’une dose plus que conséquente de lois, de règles, … appliquées avec une force dont la valeur minimale doit correspondre à une discipline de fer, seule capable d’imposer les lois qui son t devenues trop faibles pour l’immense poids d’incivisme destructeur à éradiquer.