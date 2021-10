Evènement – ‘Zay embrase la scène de la Gare Soarano

Un véritable show de son et de lumière inédit. Au-delà de la performance du groupe ‘Zay, le concert qui a illuminé la Gare Soarano dans la soirée du samedi a marqué le public.

E XCEPTIONNEL! Il n’y a décidément pas d’autres mots pour décrire le grand concert qui a égayé le centre-ville dans la soirée du samedi. Les retrouvailles entre ‘Zay et ses nombreux fans, ont été sublimées d’une mise en scène d’Ivenco. Porté par ce duo inséparable que forment Nary et Malala, le concert a ainsi fédéré du beau monde dans la soirée du samedi. 19h25, les premières notes s’élancent.

Pour ses 25 ans de scène, ‘Zay tenait à marquer le coup. Le groupe n’a pas fait dans la demi-mesure. Nary confirme sur scène que c’est un privilège pour le groupe de retrouver ses inconditionnels dans un tel cadre. Entre des effets pyrotechniques modernes, vidéomapping et une gestion inédite des lumières, le concert a subjugué le public de la soirée.

Le duo Malala et Nary s’est entouré de musiciens émérites. Ils ont parfaitement su sublimer de leur talent chaque composition du groupe. Haingo et Tovo à la guitare, Harty à la basse, Nini à la batterie et Mamy au clavier ont assuré chaque partition. Pour ses 25 ans de scène, ‘Zay a surtout privilégié ses chansons intemporelles qui ont forgé sa renommée. La nostalgie était ainsi au rendez-vous. De « Anontanio azy » à « Hatramin’ izao », en passant par « Efa voa tondro », ou encore « Manahirana », le groupe ravive dans le cœur de ses fans un romantisme intarissable. Une belle prouesse, en attendant le prochain rendez-vous annoncé pour le début du mois de décembre au palais des Sports et de la Culture Mahamasina.