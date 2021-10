Décharge – Andralanitra étouffe la capitale

Pour la énième fois, un incendie s’es t déclaré à Andralanitra vers l’après-midi du samedi. Des tonnes de déchets ont pris feu et le travail des pompiers a duré plusieurs heures. « Le feu s’est déclaré dans l’extrême sud de la décharge. D’après ce que nous avons constaté, le début de l’incendie a été confirmé vers 13h le samedi. À 17h30, le feu atteint son point culminant. Les pompiers ont commencé leur travail dès que le feu a pris une grande ampleur », indique Jaona Ravoavy Andrianaivo, directeur général du SMA. Une grande surface de cette décharge a été touchée. L’intervention des sapeurs -pompiers n’a pris fin que dans la matinée du dimanche. « En tout 1 000 m2 de déchets ont été réduits en cendres. La surface brûlée a été si immense qu’il a fallu plus de onze heures aux sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu», enchaîne-t-il.

Une épaisse fumée avait couvert le ciel des quartiers proches de cette décharge. Pour les habitants concernés, les impacts nuisibles de cet incendie sur la santé sont dangereux. « On étouffe complètement. Les déchets de cette décharge ne sont pas que biodégradables. Il y a également des plastiques et d’autres produits nocifs. On craint pour la santé de nos enfants », explique un habitant d’Ambohimangakely.

Enquête

Pour le responsable, il s’agit d’un incendie volontaire. « D’après notre hypothèse, l’auteur de l’incendie voulait brûler une partie d’Andralanitra dans le but de trouver des fers. Il y en a également ceux qui veulent produire des composts à partir des cendres laissées après l’incendie », avance le responsable du SMA. Pour l’instant, l’auteur n’a pas pu être identifié. En quelques mois, deux incendies se sont déclarés à Andralanitra. Lors du dernier incendie, 1/3 de la partie Nord a été touché. Le bilan du SMA fait état d’une surface de 3 000 m2 ayant été touchée. Les ordures étant sèches sont facilement en proie au feu.

Jusqu’à hier matin, des feux subsistaient encore dans les profondeurs de ces ordures qui s’amoncellent. Ceux en surface ayant été partiellement éteints. Une sécurisation spéciale du lieu a été annoncée par le SMA. Plusieurs agents de sécurité feront des patrouilles afin de détecter les sources d’incendie à Andralanitra.