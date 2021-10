Collaboration – Entente cordiale entre deux ministres

Compréhension mutuelle. Rencontre confraternelle entre Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, et Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Au cours de la rencontre, les deux personnalités ont discuté de la mise en œuvre d’une diplomatie économique soucieuse des intérêts économiques de Madagascar, de l’appui à l’expansion commerciale et financière des entreprises nationales ainsi que du soutien du réseau diplomatique aux industries locales. Les deux ministres entendent travailler de concert, sous l’autorité du Premier ministre, pour réussir ces missions pour l’intérêt de tous les Malgaches des 23 régions, conformément aux instructions du président de la République à travers les 13 Velirano.