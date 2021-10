«Petite Madame», tu es vraiment partie quand j’ai noté ces cintres libres. Auparavant, je me suis occupé l’esprit avec le casse-tête à caser vingt-trois kilos dans les 158 centimètres additionnés autorisés. Nombreuses tentatives infructueuses qui m’offrirent l’occasion de plusieurs fois méditer qu’un poids unique peut peser autant qu’un monceau de plumes.

Tu n’en venais toujours pas à bout, après une semaine. Un vrai déménagement dont tu as de qui tenir (mais te souviens-tu seulement de la Terios remplie jusqu’au plafond, pour une seule semaine à Manambato). Ai-je attendu ton aveu (non-dit) d’impuissance devant cette montagne de bagages, toujours est-il qu’à ton invite (implicite) d’un coup de main, Papa fut tout heureux de servir encore à quelque chose.

Dix-huit ans de cette avenue de découvertes, d’apprentissage, d’émotions, ne devaient conduire qu’à ce carrefour (bien sûr appréhendé) où tu choisiras ta propre route. On ne devrait pas se mettre dans des états pareils, mais on a beau s’en convaincre, se le dire restera toujours plus facile. Dire que j’ai rentré le numéro de ton vol long-courrier dans «Flight Aware» et que j’ai souri d’un bête soulagement à apprendre son atterrissage. Sans doute pas le «Kiss Landing» de nos pilotes d’Air Madagascar, mais ce ne fut pas de ta faute si tu avais dû voyager sur Air France. À se demander d’ailleurs si votre génération connaîtra jamais Air Madagascar sous d’autres cieux.

J’ai vu que tu as pris des «Madagascar» à emporter, à offrir, mais surtout à montrer : ça me rappelle d’autres voyages, les miens, avec la question répétitive du «Where are you from ?»: sans doute que je n’avais l’air d’aucun des archétypes-prototypes dûment étiquetés. Mais, me ressembles-tu seulement ?

Quelle ne fut ma surprise (agréable) à découvrir au fond de ta valise, plusieurs livres : Rhinocéros (Eugène Ionesco, 1959), Le Petit Prince (Saint-Exupéry, 1943), La Peste (Albert Camus, 1947), L’Odyssée (Homère, VIIIème siècle avant J.-C.), Rhapsodie cubaine (Eduardo Manet, 1996). Je ne pouvais pas ne pas y ajouter les «Vieilles chansons des pays d’Imerina», oeuvre posthume de ce cher J.-J. Rabearivelo (1901-1937). Il y a quelque chose de valorisant à te voir, à ton tour, aimer les livres qui, bien avant Internet, avaient permis à ma génération et celles d’avant de parcourir le monde sans sortir de notre île et son archipel intérieur.

Reste à ranger ton capharnaüm, un chantier indéfiniment en cours depuis plusieurs mois et auquel (d’un accord tacite), nous avons décidé de ne pas mettre un semblant d’ordre. Faire la lessive de ce linge qui sera passé de mode d’ici là. Mettre de côté tes couverts. Tant et tant que celle qui est partie a abandonné à ceux qui restent. Et puis, organiser l’espace devenu plus grand pour le solitaire qui se projette déjà lui aussi. Bienvenue au club de ceux d’un certain âge dont les enfants ont grandi.

Bien sûr, une carte postale serait délicieusement rétro. Mais, en attendant, et comme cette messagerie moderne aura permis de te tenir compagnie à chaque transit, «Hey there ! I am using WhatsApp».