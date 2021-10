Bondillons de savon – Les savonneries inflexibles sur la hausse des taxes

Les industriels apportent des précisions par rapport aux arguments des sociétés de bondillonnage de savon. Pour eux, la hausse des taxes est nécessaire.

RÉACTIONS par rapport au communiqué du collectif des bondillonneurs. La loi de finances initiale 2022 prévoit une hausse douanière de 20% sur les bondillons. Une proposition du Syndicat des industries de Madagascar(SIM), « remise sur le tapis », d’après le collectif, dans une insertion de presse le 12 octobre dernier, et qui fait l’objet d’un désaccord entre les industriels et les bondillonneurs depuis 2013.

Les bondillonneurs refusent la hausse de la taxe douanière qui passera de 10 à 20% à partir de 2022. «…Une hausse qui va se répercuter sur le prix du savon aux consommateurs », estime le collectif des bondillonneurs. Les industriels du savon tiennent aussi à préciser certains points par rapport à ces déclarations. « Les bondillons de savon sont déjà des savons finis et non une matière première », rétorque alors à son tour un grand industriel du savon du pays. « Et notre société, installée à Madagascar, produit bel et bien du bondillon », ajoute-t-il. Le désaccord dure depuis des années en effet car les savonneries se sentent également menacées par la perte de compétitivité de la production locale de savon. En 2011, les droits de douane sur les bondillons de savon ont été abaissés de 20 à 10%.

Une taxation qui a été demandée par les antagonistes à être maintenue d’une part par les bondillonneurs et à augmenter pour les savonneries. Chaque partie argumente depuis dix ans ses avantages et pertes par rapport à cette taxe.

Tranchera

Depuis que la taxation a été ramenée à 10%, les industriels du savon ont constaté la délocalisation de fabrication du savon en Asie du Sud-est et 80% du savon à Madagascar sont alors importés. Par ailleurs, de nombreuses autres marques proviennent des pays du COMESA et SADC. « Où est alors la place qui revient aux industries locales ? » ajoute l’industriel. «Nous produisons du bondillon mais l’utilisation de la capacité installée de notre unité de production connaît une baisse en raison de l’importation massive de bondillons de savon. Nous ne sommes plus compétitifs alors que les pseudo-savonniers n’investissent pas mais préfèrent faire vivre les producteurs de bondillons à l’extérieur. Ils règnent en maîtres depuis dix ans maintenant», argue encore le représentant des savonneries.

Les droits de douanes sur les bondillons de savon à Madagascar sont les plus bas en Afrique d’après un tableau comparatif sur macmap.org. La taxe sur les bondillons est de 35% au Bénin contre 10% pour les matières premières ( 5% pour Madagascar). La taxe sur les bondillons est de 30% au Maroc et au Gabon, 25% au Rwanda ( 0% pour les matières premières). Les industriels prévoient une conférence de presse ce jour pour étaler encore plus leur position sur cette question de droits de douane sur les bondillons.