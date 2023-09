TENNIS DE TABLE – DOUBLE MESSIEURS – Fabio et Antoine sur le toit continental

Madagascar remporte, pour la première fois, le titre de champion d’Afrique. Fabio Rakoto-arimanana et Antoine Razafinarivo ont défait, en finale, une formation tunisienne, samedi.

Happy end. Madagascar signe son premier titre continental. Le duo Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo est sacré champion d’Afrique, dans l’épreuve double messieurs. Les deux meilleurs pongistes de la Grande ile, Fabio, champion d’Afrique zone Est, et son dauphin, Antoine, se sont imposés en quatre sets (3 à 1) contre les Tunisiens Bourass et Ben Attia à domicile, la nuit du samedi. La paire masculine malgache a arraché haut la main les deux premiers sets, 11 à 9 puis 11 à 6. Les Tunisiens ont, par la suite, renversé la situation et ont remporté le troisième par 11 à 4. Les porte-fanions malgaches ont encore fait la différence et ont assuré sans complexe le quatrième set, 11 à 6. L’étape la plus compliquée a été la demi-finale contre la formation égyptienne composée de Mohamed El Beiali et Ahmed Ali Saleh. Fabio et Antoine ont décroché la victoire au bout du suspense en cinq sets, 3 contre 2. Les porte-fanions du pays sont passés à l’offensive dès le premier set et l’ont emporté sur le score de 13 à 11. Les Égyptiens qui ont renversé la situation au deuxième set, ont déjà mené largement 9 à 1 pour l’arracher à 11 contre 5.

Des hauts et des bas

La paire malgache a rectifié son tir au troisième set et l’a assuré sans trembler (11-6). Les Pharaons ont renversé la tendance et ont égalisé deux sets partout (11-9). Déterminés, le champion de France cadet et le médaillé d’or des Jeux des Iles ont dominé le cinquième et dernier set. Ils ont mené depuis le début du set et ont su gérer leur avantage (11-8). La paire masculine malgache a défait en quarts de finale une formation camerounaise. En simple, Fabio a réalisé la meilleure performance en atteignant les quarts. Il s’est incliné par 3 contre 4, au terme d’un match très disputé contre le Nigérian Omatayo Olajida. Fabio a déjà mené deux à rien (12/10 11/9) avant de céder les trois suivants (16/18 10/12 12/14). Le jeune pongiste malgache a ensuite récupéré le sixième set (11/9) avant de lâcher, encore une fois, le dernier set décisif (8/11). Les représentants de Madagascar en double mixte, Antoine-Hanitra Karen, ainsi que le duo Fabio et Prath, une joueuse mauricienne, ont été éliminés au premier tour, en double mixte. Les porte-fanions malgaches ont réalisé un exploit extraordinaire en Tunisie. Les pongistes de la Grande ile commencent à marquer leur territoire dans le continent.