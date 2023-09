Sensibilisation de la population au nettoyage de la planète

Des jeunes ont été vus avec des balais, sur le point de nettoyer le bord de la route Marais Masay à Andranobevava, et à Ankatso I, samedi. C’était dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète. Ces jeunes ont voulu montrer l’exemple, pour inciter tout le monde à nettoyer ses entourages et, surtout, pour éliminer les déchets en plastiques, qui sont une grande menace pour la planète et ses habitants. Les déchets plastiques à usage unique ont fortement augmenté dans le monde. Ils sont passés de 133 tonnes en 2019, à 139 tonnes en 2021. L’usage des films plastiques et des sachets en serait la raison.