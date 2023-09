PROJET TÉLÉPHÉRIQUE – Les gros œuvres de la gare à Anosy terminés

Des pas en avant. Les travaux de construction des infrastructures du transport par câble avancent à grand pas, selon la communication du secrétaire d’Etat en charge des Nouvelles villes et de l’habitat (SENVH). La gare et le garage des cabines du projet téléphérique à Anosy prennent forme. Les gros œuvres du génie civil sont achevés. L’installation des poulies et du moteur des câbles est la prochaine étape. Elle aura lieu dans quelques jours. Les travaux de construction de la fondation et du pieu de la gare Soarano, l’une des sept gares de la ligne Orange, sont en cours de finition. Trente sur les cent cinquante boxes qui accueille­ront les marchands du marché Petite vitesse à Isotry sont fin prêts. C’était, samedi, lors de la visite de l’avancement des travaux à Anosy, effectuée par Gérard Andria­manohisoa, secrétaire d’Etat en charge des Nouvelles villes et de l’habitat, la commune urbaine d’Antanana­rivo, l’entreprise Colas et Poma et le cabinet Rafano. Durant cette descente, la couleur de ce transport par câble a été décidée. Le reverdissement des espaces autour de ces infrastructures a été souligné. Le SENVH souligne que ce transport va changer le quotidien de la population.