FOOTBALL – COSAFA WOMEN’S CUP – Madagascar évolue dans le groupe de l’Afrique du Sud

Privée des Jeux des Iles, l’équipe nationale féminine de football va bel et bien participer au Cosafa Women’s Cup. Cette compétition de l’Afrique australe, prévue initialement se tenir du 23 aout au 3 septembre, a été reportée et aura finalement lieu du 4 au 15 octobre, en Afrique du Sud, à la suite de la décision de la Confédération africaine de football. La raison a été que la date du Cosafa women’s Cup coïncidait avec le Champion’s League féminin qui s’est tenu, du 30 aout au 8 septembre, à Durban en Afrique du Sud. Douze équipes nationales réparties en trois groupes de quatre disputeront cette joute continentale. D’après le tirage au sort, Madagascar évoluera dans le groupe A avec la nation hôte, l’Afrique du Sud, le Malawi et l’Eswatini. Quant aux deux autres groupes, celui B est composé de la Zambie, le Mozambique, l’Angola, les Comores, et la poule C est constituée, quant à elle, par la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Lesotho. Quarante-cinq présélectionnées ont déjà suivi leur premier regroupement au Centre technique national à Carion, pendant plus d’une semaine au début aout, sous l’encadrement de l’entraineur national, Théodore Béatrice. Les Barea filles effectueront leur deuxième et dernier regroupement durant les dix derniers jours, avant le départ, donc à partir de ce weekend.