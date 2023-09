ÉQUIPE – Madagascar se qualifie aux Mondiaux de Busan

L’équipe malgache a validé son ticket pour le prochain championnat du monde, en Corée du Sud en 2024. Madagascar a défait en matches de classement le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Une toute première. Madagascar termine dans le top 5 du championnat d’Afrique par équipe en Tunisie, et se qualifie au championnat du monde par équipe. La 47e et prochaine édition aura lieu dans la ville de Busan, en Corée du Sud, du 24 mai au 2 juin 2024. Les quatre autres pays qualifiés sont, en l’occurrence, l’Égypte, tenante du titre, le Nigéria, son dauphin, et les deux demi-finalistes, à savoir l’Algérie et la Tunisie. Après l’élimination en quarts de finale contre l’Algérie, mercredi soir, l’équipe malgache s’est relevée et a effectué un parcours sans faute en matches de classement. Après des matches très disputés, Madagascar a battu, au bout du suspense, par 3 sets à 2, le Cameroun, à la dernière étape décisive pour valider le cinquième et dernier ticket aux prochains Mondiaux par équipe.

Héros

Le champion d’Afrique zone Est, Fabio Rakotoarimanana, a été le héros de la rencontre en réalisant un doublé, mercredi soir, dans la Salle omnisport de Rades en Tunisie. Fabio a d’abord défait sur le fil, par 3 à 2, en deuxième match, le Camerounais Batix Ylane (13/11 5/11 11/2 9/11 11/2) après la victoire de justesse d’Antoine Razafinarivo contre Ebode Mvilo par 3 à 2 (11/7 11/13 11/9 6/11 11/4). Setra Rakotoarisoa et Antoine Razafinarivo se sont inclinés, par la suite, respectivement devant Mohamed sur le score de 2 à 3 et Batix Ylane sur le même score. Le champion de France des cadets, Fabio Rakotoarimanana a, lors du cinquième et dernier match décisif, disposé sèchement d’Ebode Mvilo par 3 à 0 (11/5 13/11 11/4). Lors des précédents matches de classement, la Grande ile s’est imposée contre la Côte d’Ivoire par 3 sets à 1. Fabio a signé un joli doublé en battant d’entrée l’Ivoirien Kouassi Ange-Aimé par 3 à 0, et au quatrième et dernier match par 3 à 1 contre Oba Oba Kizito. Antoine a également défait le même Oba Oba Kizito, lors du deuxième match, par 3 à 1, avant que Stephen Ravonison a cédé face à Oba Don Ange Cédric par 2 à 3. Madagascar fera partie ainsi de la centaine de nations en lice aux prochains mondiaux par équipe en Corée du Sud.