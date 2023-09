ÉGLISE CATHOLIQUE – Mgr Pascal Andriantsoavina intronisé Évêque d’Antsirabe

Après sa nomination au mois de juillet dernier, Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina a été intronisé Évêque du diocèse d’Antsirabe, hier. Les fidèles sont venus nombreux.

Seigneur, en toi je donne ma confiance ! Telle est la devise épiscopale de Monseigneur Jean- Pascal Andriantsoavina, lors de son intronisation, hier, au poste d’Évêque du diocèse d’Antsirabe, au Fac Similé à Antsahasoa, lors d’un culte eucharistique émouvant avec la présence de nombreux fidèles de l’église catholique. Rappelons que le diocèse d’Antsirabe est un des plus grands du pays, puisqu’il englobe non seulement la région Vakinankaratra, mais aussi la région Itasy qui regroupe plusieurs districts d’après le découpage territorial de l’église. Ce diocèse accueille son septième pasteur dix mois et quatre jours après la mort de l’ancien évêque, Monseigneur Philippe Ranaivomanana, décédé, un an plutôt, au lendemain de la célébration des journées mondiales de la jeunesse à Antsirabe, en septembre 2022. Lors de son allocution, Jean-Pascal Andriantsoavina a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la tenue de l’évènement d’hier, en commençant par le Pape François. Il a aussi tenu à remercier sa mère qui lui a adressé un message de bénédiction émouvant par le biais de sa sœur. Selon le Nonce apostolique Tomasz Grysa, il est inutile de présenter Monseigneur Pascal Andriantsoavina aux fidèles catholiques d’Antsirabe vu qu’il a passé plusieurs années de sa vie dans la région.

Accueil chaleureux

Vyvato Rakotovao, gouverneur de Vakinankaratra a vanté les qualités d’enseignant du nouvel Évêque et pense qu’il pourra éclairer les fidèles avec ses nombreux talents et connaissances, à travers ses décisions et surtout ses homélies. Sa nomination en tant qu’Évêque du diocèse d’Antsirabe n’est pas du tout anodine puisqu’il n’est pas étranger dans la région où il a travaillé durant onze années avant sa nomination comme Évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Antananarivo aux côtés de l’illustre Monseigneur Odon Razanakolona pendant quatre ans. Durant son homélie à Antsahasoa, hier, Monseigneur Pascal Andriantsoavina a adressé un message fort de miséricorde aux politiciens qui ont répondu présent à cet évènement, et, surtout, au vu de la conjoncture politique actuelle. Les fidèles catholiques du Vakinankaratra ont réservé un accueil chaleureux mais, surtout, spécial à son nouvel Évêque avec des milliers d’adeptes postés à la gare d’Ambohimandroso, limite qui sépare l’archidiocèse d’Antananarivo et le diocèse d’Antsirabe, vendredi dernier, avant de l’escorter vers la cathédrale Notre-Dame de la Salette Antsirabe, le lendemain. Le nouvel Évêque d’Antsirabe a déclaré savoir les difficultés d’être le numéro Un, mais il a indiqué avoir la conviction de pouvoir mener à bien sa mission. « Lorsqu’on est Évêque auxiliaire, on assiste l’archevêque, c’est lui qui prend les décisions. Maintenant, c’est autre chose, je dois diriger un diocèse et ce ne sera pas facile », déclare-t-il. Pour rappel, Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina est un grand spécialiste de la Bible. Il a, entre autres, occupé les premiers rôles au sein de l’église depuis qu’il a été ordonné prêtre en 2000. Il a été choisi par ses pairs pour être le représentant de la Grande île lors du synode des évêques à Rome en octobre prochain.