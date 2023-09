DISTINGUISHED GENTLEMAN’S DRIVE 2023 – Les passionnés des voitures anciennes au chevet des cancéreux de la prostate

Un évènement qui conjugue la passion des voitures anciennes et la santé masculine. Le Distinguished Gentleman’s Drive est un évènement international, initié par des passionnés australiens, en 2012, qui fait la promotion du savoir-vivre classique et vintage. DGD rassemble les participants derrière une cause qu’est la lutte contre le cancer de la prostate. Il consiste en une parade, menée dans les villes du monde entier, qui a pour objectifs de collecter des fonds afin de lutter contre le cancer de la prostate, et de promouvoir l’art de vivre classique et vintage. Deux cents villes dans le monde organisent le même jour le même évènement. Les fonds collectés seront envoyés directement à l’organisation philanthropique Movember et seront dédiés aux recherches sur la santé masculine. Initié par l’association Iconic.mg depuis 2021, la troisième édition aura lieu, le dimanche 24 septembre, avec le même concept. La parade est réservée aux trésors roulants, des voitures classiques sorties avant 1980. «Notre objectif est de promouvoir Madagascar en tant que destination historique dans l’océan Indien (…) Seuls les participants connaissent le lieu du départ ainsi que le parcours, long environ de 30km à travers et aux alentours de la capitale. L’arrivée se fera à Antsahavola dans la rue aux palmiers», souligne Gregory Rabeson, responsable au sein de l’Iconic.mg. Les passionnés s’y retrouveront pour vivre ensemble l’ambiance à partir de 15 heures. Le livre, intitulé «Les Trésors de Madagascar», confectionné par Iconic.mg avec le soutien de BNI Madagascar, partenaire Gold du DGD, sur l’histoire des trésors roulants à Madagascar, a été aussi présenté hier. L’ouvrage sera disponible à l’arrivée de la parade et dans les librairies partenaires. La première édition en 2021 a réuni soixante-et-onze participants et quatre-vingt-quatorze l’an passé. L’élection de la voiture coup de cœur et de la meilleure tenue marquera également cette version 2023, à l’instar des précédentes éditions.