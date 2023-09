CONCERT – Poopy prépare une tournée internationale

Poopy, la célèbre chanteuse malgache, a offert une performance inoubliable à ses fans lors d’un concert exceptionnel au CCI Ivato, hier. Cet événement a également été l’occasion de tourner le clip de sa chanson à succès «Tsy ahita», avec la participation enthousiaste des spectateurs. Le concert, qui a été marqué par des séances de photos mémorables et une ambiance électrique, a été capturé sous l’objectif des caméras pour le clip «Tsy ahita». Cette tournée a été conçue pour célébrer les quarante ans de carrière de Poopy tout en lançant sa tournée internationale. «J’ai décidé de tourner le clip de «Tsy ahita» avec mes fans parce que c’est eux qui l’ont choisi. À chaque sondage, «Tsy ahita » a toujours obtenu le plus grand nombre de votes. Ce tournage est ma façon de remercier mes fans et tous ceux qui ont assisté à ce concert», explique Poopy. Le spectacle d’hier a marqué la fin de la série de concerts de Poopy à Madagascar pour cette année. La chanteuse se concentrera désormais sur sa tournée en France et dans d’autres pays étrangers, où elle continue d’enchanter ses fans du monde entier. «Je vais me consacrer à ma tournée internationale pendant les prochains mois. Ma rencontre avec les Malgaches à Madagascar est prévue pour l’année prochaine, mais cela marque la fin de nos retrouvailles pour cette année», confirme-t-elle. Après le tournage du clip, Poopy a offert un spectacle grandiose à son public au CCI Ivato, montrant une fois de plus son engagement à satisfaire ses admirateurs avec sa musique envoûtante et son charisme sur scène.