BASKETBALL – Fandrefiala, BT BBA et USJFM promus en N1A dames

Le rideau est tombé sur le championnat de Madagascar de basketball N1B qui s’est joué à Mahajanga, du 9 au 17 septembre. Hormis le club du MB2All qui règne en maitre du basketball féminin à Madagascar, trois nouveaux clubs, à savoir Fandrefiala d’Analamanga, BT BBA de Diana et USJFM de Toliara, ont rejoint l’élite nationale N1A dames pour cette année. La grande finale jouée hier, n’a plus sa grande importance, sauf en déterminant la nouvelle équipe championne de Madagascar de la catégorie NIB dames. Dans un match fou et très disputé, la grande finale fratricide entre les deux clubs d’Analamanga, MB2All contre Fandrefiala, a tourné à l’avantage de ce dernier. Après prolongation, les protégées de Cyrille Rasoloarijaona, coach de Fandrefiala, se sont imposées sur le score de 55-54, après égalité parfaite de 52 partout à la fin du quatrième quart-temps. À deux secondes de la fin du temps règlementaire, les basketteuses de MB2All ont mené sur le score de 52-50. Sur une dernière attaque avant le gong final, Fandrefiala est revenu pour égaliser à 52 partout. Plus fraîche physiquement et très forte en défense de zone, Fandrefiala a pris le dessus en prolongation pour s’adjuger le titre de champion de Madagascar 2023 pour la catégorie N1B.