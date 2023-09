ANDOHATAPENAKA – Choc mortel entre moto et micro-car

Un accident de la circulation qui fait froid dans le dos. Samedi en fin d’après-midi, un scooter de course de type racing s’est écrasé contre une BYD F0. Le drame s’est produit aux alentours de 17 heures à Andoha­tapenaka, sur la ligne droite près du stade de rugby. Selon les témoignages, le deux-roues était lancé à vive allure lorsqu’il a torpillé le micro-car. Après un violent choc, le motard a été éjecté de son engin pour être projeté à une dizaine de mètres plus loin, où il a atterri sur le bitume. La moto a été réduite en pièces et son occupant été tué sur le coup. Les personnes présentes sur place indiquent que la moto lancée à toute vitesse est devenue incontrôlable pour se précipiter sur le véhicule. La face avant de la BYD a été endommagée après la collision. En revanche, aucun blessé n’est à déplorer à bord. Des policiers se sont rendus sur les lieux du drame sitôt informés de la collision. La famille du défunt a été de ce fait jointe au téléphone pour se rendre sur place. Le corps sans vie du motard a été conduit à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha.