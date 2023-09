AGRICULTURE – La filière pomme de terre en difficulté

Une filière en péril. Le rendement des pommes de terre se dégrade. Jean Rakotondrasoa, membre de l’association Mampiray Ny Tantsaha, qui regroupe des cultivateurs de pommes de terre, se plaint de la baisse de leur production. « Nous n’arrivons à produire que trois tonnes par saison contre neuf tonnes, auparavant », témoigne-t-il, durant la Foire d’Anala­manga, qui a eu lieu au stade Barea Mahamasina, du 15 au 17 septembre. Les conditions météorologiques et des maladies affectent cette filière. « Le problème d’eau s’intensifie chaque année, durant la période sèche », enchaine Jean Rakotondrasoa. Les paysans évoquent, en outre, un problème de tubercules. « La qualité des tubercules se dégrade. Le problème avec ces racines de mauvaise qualité, c’est que leurs plantes flétrissent et, par conséquent, le rendement est très faible. Il existe des tubercules de bonne qualité, mais ils coûtent cher », lance Rija Razanadratsimba, un autre cul­tivateur de pommes de terre, à Ambalavao Atsimondrano. Selon les explications d’un technicien, Emile Keneddy Ratsimandratsy, un conseiller agricole de proximité, il s’agit d’une maladie appelée « flétrissement bactérien ». Elle serait due au dérèglement climatique, et au mauvais usage des composts. Des pucerons des racines peuvent également s’attaquer à la plante. Il serait « difficile » de traiter ce problème. Les paysans n’ont d’autres solutions que d’augmenter le prix des pommes de terre, pour limiter les pertes.