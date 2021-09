Santé – Les antimicrobiens remis en cause

Des patients résistent de plus en plus aux antimicrobiens. Ce qui complique le traitement.

La résistance antimicrobienne fait partie des problèmes de traitement en matière d’infectiologie. « C’est un problème mondial puisque l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place un département spécifique en charge de la lutte contre la Résistance aux antimicrobiens (RAM) », indique le Professeur Luc Samison, directeur du Centre d’Infectiologie Charles Mérieux.

Les différents microbes dans l’organisme d’un être humain. Il y en a qui causent des infections. Il y a ceux qui ne causent pas d’infections. Les bactéries deviennent résistantes pour de multiples raisons. « On sait qu’il y sept à huit différentes sortes d’antibiotiques. On n’a plus observé d’autres familles d’Antibiotiques durant les trente dernières années. Il est réellement difficile de créer de nouveaux antibiotiques. On constate par ailleurs, que les bactéries qui entrent dans l’organisme d’un être humain devient agressifs. Ces bactéries deviennent résistantes face à ces antibiotiques. Les traitements deviennent inopérants chez un malade », indique le Professeur Luc Samison.

Une étude a été menée afin de déterminer si la bactérie Escherichia Coli BLSE est présente dans l’environnement. « Suite à l’étude que nous avons entreprise sur des poulets, de l’eau mais sur des êtres humains dans la capitale et dans d’autres régions, les résultats montrent que ces bactéries sont présentes dans les poulets et autres mais avec un faible pourcentage. »

Une hausse

Le pourcentage de la présence de ces bactéries chez les sujets d’étude montre une augmentation du taux en deux années successives. « Pour l’Escherichia Coli BLSE, le pourcentage chez les femmes enceintes est de 32,8% en 2018. En 2019, ce taux a été de 35,5%. On sait aussi que les femmes enceintes viennent dans les hôpitaux pour accoucher. Dans la mesure où elles contractent une infection urinaire, le traitement devient très difficile », enchaîne le Professeur.

Sur cette lancée, le directeur du CICM recommande le respect de l’hygiène dans la consommation des certains aliments. « Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Les bactéries multirésistantes pour la plupart sont présentes dans des aliments crus » recommande-t-il. La résistance antimicrobienne devient un problème majeur dans le traitement des malades.

L’auto médication à l’antibiotique est proscrit. « L’antibiotique doit être utilisée à bon escient. Lorsqu’on est face à une grippe par exemple, on ne peut pas prendre un antibiotique pour aller mieux alors que la grippe est une maladie virale. L’antibiotique n’aura pas d’effet », ajoute-t-il.