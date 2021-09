Plantes médicinales – Le groupe JCR et Pharmalagasy s’associent

À deux c’est plus facile. Le groupe JCR et Pharmalagasy ont convenu de marcher ensemble dans l’exploitation des plantes médicinales pour de meilleurs résultats.

«Madagascar sera un e référence mondiale dans l’utilisation des plantes médicinales », évoque le président directeur général (PDG) du groupe JCR, le Dr Je an Claude Ratsimivony. Le groupe JCR et le laboratoire pharmaceutique Pharmalagasy se sont rapprochés, pendant la Foire internationale de Madagascar (FIM). Les deux parties ont convenu de collaborer pour valoriser les plantes médicinales malgaches. « La Chine a entre sept mille et huit mille espèces végétales et l’Inde, quatorze mille. Madagascar a, de ce fait, sa place dans l’exploitation des plantes médicinales avec ses douze mille espèces », enchaîne la source.

Le Dr Jean Claude Ratsimivony soutient, par exemple, que Madagascar dispose d’une substance active pour la lutte contre le cancer, si un grand laboratoire international réalise un investissement de plusieurs milliards de dollars pour la recherche d’une molécule, pour le traitement du cancer, en ce moment.

Ce qui nous manque, c’est le budget nécessaire pour les recherches et toutes les démarches scientifiques nécessaires, pour que le produit ait des bases scientifiques. Une recherche nécessiterait un financement important.

Recherches de haut niveau

Ce manque de financement n’empêchera pas le Pharmalagasy et le groupe JCR à aller de l’avant. Le digest herbals Immuneem et l’Artémisinine seront les premières espèces à exploiter. Le produit issu du digest herbals Immuneem soignera les infections gastro-intestinales et la diarrhée. L’artémisinine, par ailleurs, est un fortifiant et un anti-parasitaire. « À part le paludisme, la diarrhée et les maladies gastriques sont très fréquentes à Madagascar », lance le Dr Jean Claude Ratsimivony pour expliquer le choix de ces traitements. Le Pharmalagasy et le Groupe JCR veulent travailler dans les normes.

Des recherches de haut niveau et des essais cliniques seront réalisés. « Nous devons avoir des bases scientifiques, pour que les produits soient reconnus mondialement. Ce n’est qu’un début », conclut le PDG du groupe JCR.