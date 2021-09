District d’Ampanihy-Ouest – Les infrastructures d’eau trop vétustes

Ampanihy manque d’eau. Alors que la chaleur commence à se faire sentir dans la région Atsimo Andrefana, Ampanihy n’arrive pas à subvenir aux besoins en eau de ses habitants. « Depuis la saison sèche, trouver de l’eau est un combat quotidien pour nous, habitants de la commune urbaine d’Ampanihy. L’eau du robinet ne coule plus depuis longtemps et il faut faire la queue aux bornes fontaines. Le bidon jaune de 20 litres coûte jusqu’à 500 ariary quand il faut 100 ariary tout au plus en temps normal » se plaint Rouvelin, habitant de la commune d’Ampanihy.

Aux explications des sources locales, les infrastructures de conduite d’eau depuis la station de Behavandra, à 7km d’Ampanihy, sont trop vétustes. « Les conduites depuis la station de pompage de Beha­vandra ne fonctionnent plus bien depuis longtemps. Quel­quefois, la pression revient à la normale et les conduites explosent et on assiste à des écoulements d’eau sur la chaussée. Il y a eu des tentatives d’amélioration avec le projet PAEAR en 2016 mais une fois repris par la Jirama, cela n’a pas fait long feu » rapporte la population.

Des pièces des panneaux solaires appuyant la montée d’eau ont été également victimes de vol. Le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène promet de considérer le cas d’Ampanihy. « L’énergie hybride a été avancée pour appuyer l’énergie solaire qui, à elle seule, a ses limites dans le mécanisme de pompage d’eau. Des solutions durables sont en étude » souligne Ladislas Adrien Rakotondra­zaka, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène.