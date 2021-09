Concerts – Le Reko Band annonce deux dates à l’Arena Ivandry

Un jeune groupe qui ne cesse de confirmer son talent sur la scène musicale malgache, le Reko Band continue son chemin en conquérant les grandes scènes de la capitale. Si depuis le début de la crise sanitaire, la scène culturelle commence à peine à se remettre pas à pas en fédérant à nouveau le public, le groupe Reko Band lui ne s’est pas endormi sur ses lauriers.

Au bout de plus d’un an passé à faire preuve de patience, tout en ravivant continuellement la passion de ses fans dans l’attente de belles retrouvailles. Voici que le moment est enfin venu donc, puisque la bande à Fy Rasolofoniaina, Zazah Maminiavo, Princia Razafimahe fa et Diary Razafimamonjiraibe nous revient plus énergique que jamais, non pas pour un concert, mais pour deux.

Respectivement pour les 8 et 10 octobre donc, retrouvez le Reko Band sur la prestigieuse scène de l’Arena Ivandry pour des retrouvailles qu’il promet mélodieuses, conviviales et surtout fraternelles. Le 8 octobre à partir de 20h, place à un concert qui regroupera un public dit VIP de sa part, tandis que le 10 octobre à partir de 15h, le groupe convie un public de tous horizons à festoyer avec lui à ses côtés.

Fidèle à lui-même, Reko Band mettra en avant ce répertoire qui a forgé sa notoriété avec des compositions issues de son album « Andao », mais se plaira aussi à proposer quelques surprises tout au long de ces deux concerts.

« Ce sera un grand moment pour nous, car nous avons plus que hâte de retrouver enfin nos fans e t de les surprendre encore plus à travers notre musique » confie F y Rasolofoniaina.