Evènement – Madajazzcar relance la saison des festivals

Sans doute l’unique rendez-vous culturel de cette année qui se tiendra au bon moment et ce malgré la pandémie, le festival Madajazzcar se redécouvre dans la simplicité.

ENFIN! Un retour tout en douceur, à la normale sur la scène culturelle. L’annonce de la 31ème édition du festival international Madajazzcar réjouit les mélomanes.

Malgré le contexte sanitaire actuel, l’événement aura bel et bien lieu, privilégiant comme toujours la convivialité avec le public et les talents des musiciens nationaux. À la différence des éditions précédentes, le festival nous revient avec une programmation assez courte. À l’affiche, comme à l’ accoutumée, les meilleurs du jazz malgache.

Le rendez-vous est ainsi donné, du 1er au 4 octobre pour une édition spéciale placée sous le signe de la solidarité et de la résilience mais toujours aussi festive et interactive. L’événement illustre l’impor­tance de la reprise culturelle au bout de ces longs mois de confinement, dans le plus grand respect des gestes barrières et des règlementations sanitaires.

Madajazzcar conjuguera les manifestations virtuelles sur les réseaux sociaux avec les concerts publics. Le traditionnel podium jazz est annoncé pour le 3 octobre à Antsahamanitra.

Diversité et originalité

Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du festival Madajazzcar souligne « La programmation sera, par la force des choses, restreinte malheureusement. On aura plusieurs artistes qui se produiront sur scène, mais hélas pas tous ceux qu’on aurait aimé programmer. N’empêche, soyez sûrs que la diversité du jazz actuel à Madagascar sera parfaitement bien représentée, tout au long de cette 31ème édition.» Comme toujours, à la participation des groupes et des artistes émérites s’ajoute la contribution des écoles de musiques dédiées à l’enseignement du jazz et des autres structures dédiées comme les jazz club pour égayer le festival.

L’éclectisme de la jeune génération représentée par les jazz club du Goethe Zentrum / Cercle Germano Malgache, de l’Alliance française et de nouvelles surprises promettent d’émerveiller les mélomanes. Universel et populaire, le jazz animera la capitale de ses mélodies.