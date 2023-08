TALATAMATY – Deux braqueurs présumés abattus

Cités dans le vol d’un 4×4 le 4 juin, à Andranotapahana, et dans quelques braquages de cash points, deux suspects armés ont mortellement été arrosés de balles, à Talatamaty.

Fin de cavale. Deux présumés bandits que la Justice et les gendarmes connaissent depuis l’attaque d’un 4×4, une Mazda BT50, le 4 juin à Andranotapahana, ont été tués par balle, hier, aux petites heures, à Talatamaty. « Après avoir vérifié leurs cartes d’identité nationale (CIN), nous nous sommes rendus compte qu’ils sont des malfaiteurs recherchés, l’objet d’une délégation judiciaire concernant le vol d’un 4×4. Ils ont également participé aux braquages de cash-points à Bel’Air à Talatamaty, aux 67ha et à Ampasampito », indique la gendarmerie dans son rapport. La fusillade est survenue pendant la patrouille. Les gendarmes, selon leur récit, effectuaient des rondes à Bemoka-Ambohi-nambo, vers 1h30 du matin. Ils ont remarqué quatre individus louches. Les deux premiers roulaient en scooter, une Yamaha Jog Pro de couleur noire et grise. Les deux autres étaient sur une Kymco Racing noire. Ils rôdaient dans le secteur et cela a attiré l’attention des patrouilleurs. Toutes les unités ont été alors mobilisées pour qu’elles mettent en place le dispositif nécessaire permettant d’intercepter et d’identifier les suspects.

Pistolet automatique

Peu de temps après, les gendarmes ont de nouveau ciblé les quatre motocyclistes. Ceux-ci ont pris la fuite dès qu’ils ont observé leur véhicule. Ils ont tiré sur leurs poursuivants. Les forces de l’ordre ont répliqué aux coups de feu et touché les occupants de la Jog Pro. Les deux autres sur la Racing les ont semées et ont échappé à la fusillade. Un pistolet automatique de fabrication locale non immatriculé, trois cartouches de 9mm du lot G.F.L Luger, dont l’une a déjà été percutée, une CIN et un sac à dos bleu vide ont été découverts sur les lieux. Les gendarmes, tous sains et saufs, ont pris la peine de transporter les corps des défunts à la morgue du centre hospitalier universitaire d’Anosiala. Rien que mercredi, la poudre a parlé, toujours dans la circonscription de la compagnie d’Ambohidratrimo, où un présumé voleur d’ossements humains a mortellement reçu un projectile.