MAROANTSETRA – Coupes sauvages de palissandre en pleine aire protégée

Les autorités ont passé au peigne fin l’aire protégée Makira, secteur II Ambinanitelo. Des coupes de palissandre à la tronçonneuse ont été mises à nu et six personnes arrêtées.

Coup de filet des autorités forestières à Maroantsetra. Pendant trois jours et trois nuits, le chef de cantonnement, accompagné d’éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale, a effectué des inspections dans l’aire protégée de Makira, secteur II Ambinanitelo. Lors de l’opération, des coupes sauvages de bois précieux ont été portées au grand jour. Des palissandres vieux de plusieurs centaines d’années ont été abattus en plein noyau de la réserve et les arbres tombés sont travaillés en pleine forêt. Les coupes sont pratiquées chaque jour à coups de tronçonneuses. Équipés des matériels nécessaires pour tailler et débiter les tronçons, les auteurs travaillent sur place pour ensuite transporter à dos d’homme le bois précieux semi-transformé. Des traverses ainsi que des plateaux de palissandre partent ainsi de la réserve pour être écoulés entre 200 000 ariary et 400 000 ariary l’unité à se fier aux tarifs affichés dans les comptoirs aux bois. L’opération a été déclenchée le 10 août.

Pris sur le fait

Pendant le déploiement, des gendarmes armés ont appuyé les fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du développement durable. Souvent, il arrive que l’équipe d’expédition forestière se heurte à des formes de résistance, voire d’affrontements de la part des exploitants illicites, mais cette fois-ci, cela n’a pas été le cas. Six individus ont été pris sur le fait pendant l’opération. Ils ont mis la main sur des outils de coupe perfectionnés tels qu’une tronçonneuse. Les premiers ont été emmenés à Maroantsetra où ils sont placés en garde à vue et soumis au feu roulant des questions pour répondre de leurs actes. Les enquêtes préliminaires ont été clôturées, mais le passage au parquet n’a pas encore pu se faire pour cause d’audience foraine qui retient encore les magistrats du tribunal à Mananara Nord. Le bois semi-travaillé retrouvé a été saisi. Le tout a été rassemblé par la communauté de base en charge de la réserve pour être ensuite acheminé à Maroan-tsetra pour finalisation de la procédure de saisie.