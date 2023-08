MANTASOA – Un accident précède un enterrement

Une famille endeuillée a eu un grave accident de voiture, alors qu’elle allait assister à un enterrement. Le drame s’est produit en plein virage, à Ambohitri-nibe II-Mantasoa, dans le district de Manjakandriana, mercredi à midi. L’imprudence du conducteur et son excès de vitesse ont fait plusieurs blessés, dont trois jugés graves et évacués vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, après les premiers soins. « Il a failli nous tuer tous. Nous l’avons pourtant averti car il roulait trop vite. Après l’accident, il a fait semblant de s’évanouir. Le véhicule est entièrement endommagé. Seuls les pneus sont récupérables. Même les sièges se sont détachés et pliés vers l’avant. Personne, parmi les occupants, n’a pu se présenter à l’inhumation. On était obligé à revenir au point de départ. Tout le monde est traumatisé. Nous remercions le maire d’Ambatomanga pour avoir fait venir un autre véhicule pour nous », témoigne une rescapée. La Sprinter, un bus d’une coopérative de transport suburbain, est partie dans le décor et s’est immobilisée contre des eucalyptus. Les gendarmes ont constaté d’énormes dégâts matériels.