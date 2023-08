MAHAMASINA – Le marché hebdomadaire suspendu

Organisation. Le marché hebdomadaire de Mahamasina qui se tient chaque jeudi sera suspendu. Cette disposition a été prise en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien (JIOI) qui se tiendront du 25 août au 3 septembre. Les marchands de friperie et de vêtements, exerçant leurs activités le long du stade Barea Mahamasina et du lac Anosy, devraient, donc, se mettre en pause durant ces journées. « Le marché qui se tient chaque jeudi à Mahamasina sera suspendu les jeudis 24 et 31 août. Autrement dit, il n’y aura pas de journée de marché pour ces deux jours », explique Mandimbilaza Razafintsalama, le responsable du marché de Mahamasina. Cette décision a été prise pour le bon déroulement des JIOI, qui va durer une semaine et deux jours. Le marché reviendra à la normale, le jeudi d’après, plus précisément le 7 septembre prochain. Les marchands ont été informés de cette disposition depuis deux semaines. Une décision prise par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) dans le cadre des Jeux des Îles. Le but est de réguler la circulation, autour du stade Barea Mahamasina. Cet endroit qui est connu pour ses embouteillages insoutenables, chaque jeudi. La rue, tout au long de cette zone sera libérée pendant les festivités. Les marchands permanents ne seront pas, quant à eux, ôtés de leur place habituelle. Seuls ceux qui ne viennent que les jeudis sont concernés par cette décision.

Retour de situation

Une situation qui se recrée. Les vendeurs se plaignent tout de même de cette décision. « Une décision similaire est prise fréquemment à propos de nos activités à chaque fête », s’exclame une vendeuse de friperie à Mahamasina. Plus d’une centaine de vendeurs sont touchés. La plupart n’ont que cette seule activité comme source de revenus. « Je vends des friperies à Ambodin’Isotry, le samedi, et à Mahamasina, le jeudi. L’activité de jeudi à Mahamasina constitue la majeure partie de mes revenus », s’attriste une autre vendeuse. Les festivités sont des opportunités de rapporter plus d’argent pour ces acteurs. Les vendeurs demandent à ce que des endroits soient aménagés pour les relocaliser lorsque de telles situations se présentent. Des situations qui se reproduisent fréquemment, selon les vendeurs. Par conséquent, de mesures adéquates devraient être prises. Le marché de Mahamasina reçoit plus de trois cents vendeurs chaque jeudi. Un endroit ayant la capacité d’accueillir un tel nombre de vendeurs n’existe pas, pour le moment, dans la capitale. Ainsi, les vendeurs, qu’ils soient permanents ou passagers, attendent vivement une solution dans ce sens.