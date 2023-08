MADAGASCAR – VATICAN – Un accord bilatéral en vue

Le président de la République, accompagné de sa famille, a été reçu par le Pape François, hier matin, au Vatican. Sur le plan diplomatique, le déplacement présidentiel s’est conclu par l’étude de l’établissement d’un accord de coopération bilatéral entre la Grande île et la cité-État.

Des entretiens cordiaux. C’est ainsi que le site d’information vaticannews.va résume la teneur des rendez-vous de Andry Rajoelina, président de la République, au Vatican, hier. Comme il l’a annoncé lui-même à Antsiranana, vendredi, le locataire d’Iavoloha a été reçu par le Saint-Père, hier. Les deux personnalités ont, notamment, eu un entretien privé dans le bureau officiel du souverain pontife, au Palais apostolique. Sur la photo officielle du tête-à-tête, on peut apercevoir la statue de Saint Joseph, debout, avec Jésus enfant. Une statue que le Pape François garde toujours près de lui, pour marquer son attachement particulier aux valeurs que représente le père adoptif du Christ. À la suite de sa rencontre avec le souverain pontife, Andry Rajoelina a rencontré monseigneur Miroslaw Wachowski, sous-secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Ici, il a été question de relations internationales et de diplomatie. L’entretien s’est soldé par “l’étude de la rédaction d’un accord de coopération bilatéral entre Madagascar et le Vatican”. Selon le site d’information vaticannews.va, il s’agit d’un “signe supplémentaire d’une coopération respectueuse”, entre la Grande île et la cité-État. À s’en tenir aux informations partagées par la présidence de la République, il est probable que cet accord ait pour effet de renforcer et d’officialiser la coopération entre l’État et l’Église catholique apostolique romaine (ECAR), qui a pour siège, le Vatican. Les secteurs sociaux comme l’éducation et la santé sont, notamment, cités. Des domaines sociaux dans lesquels l’Église catholique est fortement active sur pratiquement l’ensemble du territoire de la Grande île.

Paix et espoir

Durant l’entretien du locataire d’Iavoloha avec monseigneur Miroslaw Wachowski, justement, ce point a été noté. “Les deux parties ont apprécié les relations bilatérales positives ainsi que la contribution de l’Église catholique dans de nombreux secteurs de la société malgache”, indique vaticannews.va, qui rapporte les lignes du communiqué publié par le Saint-Siège. Lorsque l’occasion se présente, Andry Rajoelina met souvent l’accent sur l’apport de l’Église catholique dans le domaine social dans la Grande île. C’était le cas durant la messe d’installation du nouvel archevêque d’Antananarivo, le 30 juillet. Il l’a réitéré, à Antsiranana, vendredi. “J’ai toujours affirmé ma reconnaissance envers l’Église catholique pour sa bienveillance envers la population, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation et sur le plan spirituel (…)”, a-t-il déclaré. Au Vatican, hier, le décor planté et le déroulement des rencontres, surtout avec le Saint-Père, ont vraisemblablement été pour marquer cette cordialité des relations entre la Grande île et le Saint-Siège, donc avec l’Église catholique. Le président de la République a été accueilli avec les honneurs militaires par la Garde suisse. Le drapeau malgache flottant au balcon du Palais apostolique. Le Pape François a, notamment, montré au chef de l’État la maquette de bateau que ce dernier lui a offert lors de son voyage à Madagascar, en septembre 2019.

Le souverain pontife a installé la maquette de bateau dans son bureau. “À chaque fois que je le regarde, j’ai une pensée pour Madagascar et lui adresse une prière”, confie tendrement le Pape François, s’adressant à Andry Rajoelina. Durant cette rencontre, le Saint-Père a également montré au chef de l’État et son épouse, d’autres présents venant de Madagascar qui se trouvent au sein du palais du Vatican. Il s’agit d’un jeu de solitaire et d’un tableau qui représente des agriculteurs avec leur charrette à bœufs, se reposant autour d’un feu, après la moisson du riz. Le Pape François a ensuite invité la famille présidentielle a prononcé un Ave Maria devant l’image de la Sainte Vierge, qui lui a été offerte par les évêques malgaches. Après avoir donné sa bénédiction à toutes les personnes présentes, le souverain pontife leur a remis des médaillons en guise de souvenir. Au président de la République, il a offert une sculpture en bronze, de prime abord, sur laquelle sont inscrits les mots, “soyez messager de la paix”. La sculpture illustre une colombe sur une branche de vigne. La sculpture offerte par le Saint-Père est une image d’espoir de jours meilleurs et d’abondance, en ces temps difficiles, notamment sur le plan alimentaire, causés par les changements climatiques, à entendre ses explications au président Rajoelina. Il l’a accompagné d’une note qu’il a signée de cette rencontre, selon ses dires. Un message dont le titre est “Personne ne peut se sauver tout seul”. Une référence aux mots de l’apôtre Paul, qui appellent à garder l’espoir et exhortent à veiller en recherchant le bien, la justice et la vérité.