JEUX DES ÎLES – La culture à travers la danse et le chant

Six jeunes malgaches vont porter haut les couleurs de la culture malgache lors des Jeux des îles de l’océan Indien, à travers la danse et le chant.

Six jeunes malgaches se préparent à représenter Madagascar dans la catégorie danse et chant du volet jeunesse lors de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI), qui se tiendront dans la Grande île du 25 août au 3 septembre. Lors de cet événement, ces jeunes talents mettront en avant la culture malgache à travers la danse et le chant ainsi que la présentation des tenues traditionnelles. L’équipe composée de trois jeunes filles et trois jeunes garçons se lancera dans une performance qui reflètera les différentes facettes de la culture malgache. Leur présentation combinera les mouvements grâcieux de la danse avec les mélodies captivantes du chant, le tout illustrant les traditions, les costumes et l’évolution de la danse. « 80% de ce que nous allons présenter lors de la performance sont achevés. Nous sommes en train de peaufiner nos prestations. Les six jeunes artistes réaliseront trois danses traditionnelles, mettant en valeur les tenues malgaches ainsi que l’évolution de la danse face à la mondialisation », explique Michel Zozo Andriamberomananarivo, danseur et coach de l’équipe. Les six jeunes artistes, à savoir Fanomezantsoa Haji Andriamanampisoa, Tojosoa Andriamananjara, Tsiory Fitahiana Andriantsoa, Francia Ange Evah Malalasoaniaina, Anjara Fitiavana Carine Randria-nantoanina et Lanja Andrianina Razanadrakoto, exécuteront également deux chants, présentant ainsi le dialecte et la langue malgaches. Les titres « Nosy tanindrazako » et « Salakao » seront interprétés pour mettre en lumière la richesse de la culture linguistique malgache. « Je vais aussi animer des danses représentant les 18 ethnies malgaches », ajoute-il.

Découverte

Cette approche permettra de montrer la diversité culturelle de Madagascar. Le volet jeunesse des JIOI 2023 vise à promouvoir les échanges culturels et à célébrer la diversité parmi les sept îles participantes, telles que Madagascar, La Réunion, Maldives, Maurice, Seychelles, Comores et Mayotte. Avec trois catégories distinctes incluant des débats, du théâtre, de la danse et du chant à l’Arena Ivandry, chaque île enverra 14 participants. « Le volet jeunesse des JIOI n’a pas comme objectif la compétition, mais de créer une plateforme où chaque île peut présenter sa culture tout en découvrant les cultures des autres », confirme une représentante au sein du ministère de la Jeunesse et des sports. Ces jeunes artistes malgaches se préparent avec détermination pour faire briller les couleurs de Madagascar à travers leur performance culturelle. « Comparés aux JIOI à Maurice, en 2019, nos jeunes artistes de cette année ont une performance exceptionnelle et démontrent une grande capacité à représenter le talent de Madagascar », confie le coach Michel Zozo Andriamberomananarivo. Lui et Hubert Soa Josée sont les coachs de chant et de la danse, et ils ont créé les chorégraphies pour cette présentation hors du commun.