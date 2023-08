ILAFY – Un accident meurtrier de camion

Dans une course effrénée, un camion de chantier s’est précipité contre un mur. Un homme n’y a pas survécu.

Grave accident de la circulation à Ilafy hier en fin d’après-midi. Un jeune homme a trouvé la mort. Le drame s’est produit aux alentours de 17h30. Devenu incontrôlable, un camion de chantier de marque Mercedes 508 s’est précipité sur le trottoir pour s’écraser contre la clôture d’une propriété. Happée par le poids lourd, la victime n’a pas survécu. Gisant au milieu des gravats, elle semblait avoir déjà succombé. La flaque de sang retrouvée sur les lieux du drame témoignae de la violence de l’accident. Avec le mince espoir de tenter de la sauver, les personnes sur place ont effectué l’impossible mais il était déjà trop tard. Le camion a déboulé sur la chaussée avant que l’impensable ne se produise. Dans une course effrénée, le véhicule a foncé dangereusement sur les piétons se trouvant dans les parages avant de torpiller la clôture en briques d’une propriété se trouvant dans un coin de la rue. Le mur de briques a été complètement détruit. Les morceaux détachés, éparpillés un peu partout, laissent comprendre que la maçonnerie en briques a été torpillée de plein fouet et que le choc a été d’une violence effrayante. D’ailleurs, la collision n’a pas suffi à retenir le camion déchaîné dans sa lancée. Les dégâts sont en revanche peu importants sur le camion. Le pare-brise ainsi que les vitres latérales ont résisté à la collision et la partie avant a été à peine cabossée. En revanche, le phare avant-gauche a volé en éclats. Les premiers témoins ont affirmé avoir eu du mal à comprendre la cause de l’accident, étant donné que le tronçon où il s’est produit est droit et que la route est en bon état. Un possible problème technique a été évoqué. Toutefois, une défaillance au niveau de la conduite n’a pas été pour autant écartée. La police du commissariat central d’Avaradrano est saisie de l’affaire. Des éléments ont été dépêchés sur place pour faire le constat. Le camion n’était pas chargé lorsqu’il s’est abîmé.