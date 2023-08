IDEALY TENDRINAVALONA – Le podium dans le viseur

Agée de 19 ans, Idealy Tendrinavalona est la meilleure nageuse locale cette saison. Elle l’a prouvé en se hissant en tête du classement national open, lors du dernier championnat de Madagascar et test de classement qui s’est tenu à Toamasina, il y a quelques mois. La dossiste a pratiqué la natation depuis l’âge de 4 ans, sous le maillot, depuis toujours, du club Cosra à Antsirabe. «Les meilleurs souvenirs de ma carrière de nageuse ont été, notamment, d’avoir pu actualiser deux records nationaux, au 200m papillon sur bassin de 25m et au 200m dos sur bassin de 50m, ainsi que mes participations aux compétitions internationales», livre la sirène du Vakinankaratra. «Ce sera ma première participation aux Jeux des Iles de l’océan Indien. Je n’ai pas pu former la sélection nationale lors de la précédente édition à Maurice, car j’ai représenté le pays aux championnats du monde en Corée», souligne Tendrinavalona. Dans son palmarès, la nageuse d’Antsirabe compte trois participations en compétitions internationales majeures, à savoir les Mondiaux sur bassin de 50m en Corée en 2019, les championnats du monde en Australie en 2022 et, cette année, au Japon.