HÉBERGEMENT JEUX DES ÎLES – Quatre-vingt-et-un hôtels mobilisés

Plus de quatre-vingt-et-un hôtels seront mobilisés pour accueillir les délégations de sportifs et techniciens, durant les Jeux des îles.

Effervescence. À une semaine du lancement officiel de la onzième édition des Jeux des îles de l’Océan Indien (JIOI 2023), toutes les commissions au sein du Comité d’organisation des Jeux des Îles (COJI) se mettent aux fourneaux pour assurer les défis, d’ordre logistique surtout, concernant l’hébergement des délégations de la onzième édition des Jeux des îles. Ce sont en tout quatre-vingt-et- un hôtels et insignes touristiques qui seront assignés pour héberger les athlètes. À en croire le COJI, ces hôtels pourraient accueillir les 4 248 athlètes et personnels techniques qui vont participer aux rencontres sportives. Les autorités en charge de la préparation de l’hébergement ont opté pour la technique utilisée lors de la précédente édition des Jeux qui se sont tenus à Maurice en 2019. Les délégations issues des Comores, des Maldives, des Seychelles, de La Réunion, de Maurice mais aussi de Madagascar, seront accueillies dans des hôtels-villages. À distinguer le nombre d’athlètes et le nombre de touristes qui vont affluer pendant ces Jeux.

Retombées financières

D’après la presse mauricienne, la délégation de l’île sera composée de six-cent soixante-quinze personnes, majoritairement des athlètes. À se fier aux médias réunionnais, l’on avait annoncé mi -juillet près de 720 athlètes et staff techniques qui seraient présents à l’occasion des Jeux. Moyennant le nombre des individus composant les délégations provenant des îles voisines, un moyen logistique et financier conséquent avait été déployé par les autorités en charge de l’Organisation de cette onzième édition des Jeux. Reste à déterminer à son issue les retombées financières pour le secteur du tourisme. Un appel à manifestation avait été lancé par la présidence de la République avec le ministère de la Jeunesse et des sports, il y a quelque temps, pour les enseignes hôtelières qui voulaient participer à l’hébergement des athlètes. Depuis quelques mois, les travaux d’assainissement s’étaient succédés, réfection de tronçons de routes mais aussi installations de lampadaires à chaque coin de rue, enfin surtout sur les principaux axes menant aux sites. De leur côté, les hôteliers se montrent confiants. La plupart des infrastructures hôtelières existantes sont fin prêtes à accueillir les délégations et la majorité des visiteurs qui viendront à Madagascar à l’occasion des prochains Jeux, qui se tiendront du 25 août au 3 septembre prochains dans la Grande île. Ils voient une opportunité de faire découvrir ou redécouvrir la destination Madagascar aux pays voisins avec le marché du tourisme, un domaine en plein essor depuis la reprise post-covid. Que ce soit en Afrique ou en Asie.