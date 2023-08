FOOTBALL – CHAN 2024 – Nouvel épisode pour les Barea vers fin septembre

Retour à la case départ. La Confédération africaine de football a dévoilé, en fin juillet, la liste des quarante-six nations qui prendront part à la phase éliminatoire de la IVe édition du Cham­pionnat d’Afrique des nations (CHAN), réservé aux joueurs locaux. La phase qualificative se jouera par zone, six en tout dans toute l’Afrique. Madagascar évoluera dans la zone Cosafa, l’Afrique australe. Onze nations sont engagées dans la prochaine édition. Il s’agit de l’Angola, du Botswana, des Comores, de l’Eswatinie, du Lesotho, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe. Le match aller du premier tour est programmé le 22, 23 ou 24 septembre, tandis que le retour se tiendra le 6, 7 ou 8 octobre. Le deuxième tour se jouera le 15, 16 ou 17 décembre (aller) et le 22, 23 ou 24 décembre (retour). Et le troisième tour est prévu le 8, 9 ou 10 mars 2024 (aller) et celui du retour le 15, 16 ou 17 mars. Confier le poste de sélectionneur à Romuald Rakotondrabe est tout à fait logique, car il a, cette année, fait preuve d’un exploit extraordinaire en décrochant la médaille de bronze historique, lors de l’édition en Algérie, en janvier et février. Madagascar a défait le Niger (1-0) en match pour la troisième place après sa défaite (0-1) face au Sénégal en demi-finale. D’ailleurs, la fédération lui a également confié la mission pour les deux derniers matches comptant pour les éliminatoires à la CAN 2023, ainsi que les Jeux des Iles. Pour le moment, ni les dates ni le pays hôte de la phase finale ne sont pas encore révélés. Une co-organisation entre Congo et RD Congo a déjà été proposée.