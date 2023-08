ÉTUDE UNIVERSITAIRE – Un salon de l’orientation dédié aux nouveaux bacheliers

Les résultats de l’examen du baccalauréat pour la province d’Antananarivo sortiront, au plus tard, en fin de cette semaine. Les futurs bacheliers ont besoin d’être aidés pour qu’ils ne se trompent pas dans le choix de leur filière. C’est dans cette optique que l’Association des jeunes enseignants et étudiants de Madagascar (AJEEM) organise le 37e salon de l’orientation et guide des études supérieures, qui va se tenir à l’Hôtel Le Pavé Antaninarenina, ce jour ainsi que ce samedi 19 août. « Le but de ce salon est de guider les futurs bacheliers à bien choisir leur orientation professionnelle et suivre une formation adéquate à leurs compétences à l’Université. Cela, pour ne pas augmenter le taux des 60 % des jeunes qui sont soumis aux conséquences du mauvais choix de filière», explique Tantely Randrianarivo, assistante auprès de l’AJEEM, hier, lors de la conférence de presse qui s’est tenue à l’Hôtel Le Pavé Antaninarenina. Le salon comme celui-ci aidera les jeunes à bien cerner la filière qu’ils veulent suivre. « Les jeunes sont de plus en plus attirés par la formation en droit », selon l’AJEEM. Des universités offrant un cursus de formation dans ce domaine seront présentes pour ces deux jours. Plusieurs choix de formation professionnelle seront également au rendez-vous. Il y aura par exemple l’Université FJKM Ravelojaona, l’ISMATEC, l’IEFPA, l’ACEEM, l’U-Magis et bien d’autres encore. Quelques universités vont proposer des offres de bourses d’études en langue chinoise, en tourisme et hôtellerie, ou en journalisme par le biais d’une tombola. Une école des parents sera aussi au menu pour aider les parents à mieux prendre leurs responsabilités sur l’orientation de leurs enfants.