ENVIRONNEMENT – La saison des feux commence dans les aires protégées

Une histoire qui revient. La saison des feux à Madagascar commence à prendre du terrain pour cette année 2023. On peut déjà la constater au niveau de l’aire protégée de Menabe Antimena ainsi qu’au Midongy du sud et du côté de Bemaraha. « En un mois, on a déjà recensé jusqu’à cinq départs de feu, mais ils ont été gérés à temps », rapporte Hariliva Raharijaona, le directeur exécutif de la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM). C’est en vue de la gestion de ce phénomène et pour prévenir les menaces de feux que la FAPBM a octroyé 120 millions d’ariary au fonds d’urgence de l’Association Madagascar National Parks (MNP), hier, auprès de son siège à Ambatobe. Cette somme sera utilisée par la MNP pour prévenir et combattre les feux qui risquent de gagner du terrain en cette saison. En plus de cette somme, la MNP a reçu des équipements utiles pour ce faire. Les aires protégées gérées par la MNP, à savoir Tsaratanana, Midongy du Sud et Ankarafantsika bénéficieront en premier de cette somme. « Les stratégies utilisées seront axées sur la protection de la partie interne des aires protégées ainsi que de leur partie externe qui sera plus renforcée pour ne pas aggraver la situation », explique Léon Razafindranaisa, le directeur général de MNP. Cette association rapporte alors « qu’il n’y a pas encore de situations très préoccupantes, pour le moment ». L’année 2022 a été une année difficile, avec de nombreuses aires protégées touchées par le feu. Pour ne pas arriver à des situations d’une telle gravité, la somme octroyée devrait être utilisée à bon escient. L’origine des feux est liée à des usages quotidiens. Par exemple, l’aménagement d’un espace de cultures, ou encore le renouvellement des cultures pour le ravitaillement des animaux et bien d’autres. Les personnes vivant près de ces aires protégées ont des responsabilités à prendre. Prévenir les feux est une tâche commune. Tous les acteurs doivent prendre leur part de responsabilité en se mobilisant pour protéger davantage ces endroits.