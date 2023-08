ÉLECTRICITÉ – Des coupures successives depuis lundi

Retour du délestage économique ? Depuis lundi soir, les coupures sont redevenues quotidiennes. Elles commencent en soirée, vers 22 heures. Et l’électrité ne revient que vers l’aube. Plusieurs quartiers sont touchés. Ces coupures successives ne figurent pourtant pas dans le programme de coupure pour entretien. Ce ne sont pas les seules coupures survenues sur le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria), ces derniers jours. Hier, les quartiers à l’Est d’Antananarivo, comme Ambohimangakely, Ambohi-manambola, jusqu’à Ambatomanga, ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures, du matin au soir. Avant-hier, les quartiers aux environs d’Antanimena se sont retrouvés aussi sans courant. Ce dimanche, des travaux d’entretien pour l’amélioration de l’approvisionnement en électricité provoqueront des coupures entre 9 heures et 16 heures, dans les quartiers d’Ankazotokana Ambanidia, Andohatanjona, Itaosy, Village Manjakaray, Volosarika Ambanidia, et entre 9 heures et 17 heures à Ankadikely Ilafy, à Andranomena Ilafy, à Ambohi-tsaratany, à Ankazondandy, à Ampitatafika et à Ambohimalaza. Beaucoup se demandent si c’est le délestage économique qui revient. Pas d’éléments de réponse de la part de la Société nationale de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama). À part les précisions que des travaux de réparation ont été réalisés à l’Est d’Antanana-rivo et autour d’Antanimena, suite à des pannes. Et pourtant, le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, a affirmé, il y a quelques jours, qu’il n’y aurait plus de délestage économique, et que les problèmes de carburant ont été réglés.