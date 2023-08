COUPE DU PRÉSIDENT – Duel final Toamasina contre Antananarivo

Décisif. Les deux sélections finalistes de la Coupe du Président sont connues à l’issue des demi-finales qui se sont tenues hier, au stade Elgeco Plus au By-pass. L’équipe de la capitale affrontera en choc final, dimanche, la formation tamatavienne. Antananarivo a écarté au bout du suspense Antsiranana, lors de la deuxième demie sur le score de un but à rien. Les deux camps se sont séparés sur un score nul et vierge à la pause. Les hommes de coach Titi Rasoanaivo ont inscrit l’unique but de la victoire dans le temps additionnel. Navalona élimine au moins trois défenseurs antsiranais dans la surface avant de servir Ravaka qui assure à la finition (91e). Toamasina valide, de son côté, son ticket pour la finale en éliminant Fianarantsoa sur le score serré de 1 à 0, but marqué par le milieu droit, Angelo (21e), élu homme du match. La finale entre Antana­narivo et Toamasina se déroulera, dimanche à 14 heures, au stade Barea à Mahamasina, juste après la séance d’entrainement des Barea prévu vers midi. Le match pour la troisième place qui opposera la sélection de Fianarantsoa à celle d’Antsiranana se tiendra, dans l’après-midi de dimanche au By-pass.