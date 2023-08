COSAFA WOMEN’S CUP – La version 2023 reportée à fin septembre

À la suite de la recommandation de la Confédéra­tion africaine de football, le Cosafa (Council of southern Africa football associations) a décidé de repousser les dates du Cosafa Women’s cup. L’événement est prévu initialement du 23 août au 3 septembre, en Afrique du Sud, mais officieusement reporté du 30 septembre au 11 octobre, en raison de son chevauchement avec la Ligue des champions féminine qui se tiendra du 30 août au 8 septembre. Après l’annulation de la compétition de football féminin aux Jeux des Iles, la fédération a engagé la sélection féminine à cette compétition pour les nations de l’Afrique australe. Sous l’égide de l’entraineur national, Théodore Beatrice, nommé plus tôt pour la préparation aux Jeux des Iles, quarante présélectionnées ont été en regroupement au Centre technique national à Carion, depuis début août. «Nous avons décidé d’interrompre le regroupement ce jour (hier) et le reprendre le 18 septembre», confie le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. L’effectif a déjà été réduit à trente-cinq la semaine passée. La liste de vingt- trois retenues qui feront le déplacement en Afrique du Sud sera dévoilée, quelques jours avant le départ de la délégation.