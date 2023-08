Trois heures de fête La cérémonie d’ouverture du vendredi 25 août, au stade Barea à Mahamasina, sera marquée par la chaleur de l’hospitalité malgache où se mêleront effets spéciaux et pyrotechnies, performances chorégraphiques et artistiques, projections immersives, mapping, laser et drones show qui usent des dernières technologies. La levée du drapeau malgache, accompagnée de l’hymne national, est programmée à 17 heures. Le défilé des délégations débutera à 17h20. S’enchainent par la suite la série de discours du président du COJI, du président du CIJ, Antonio Gopal, puis du président de la République, Andry Rajoelina. La cérémonie olympique aura lieu à 18h10, avant que le spectacle boucle en beauté la soirée de 18 heures à 20 heures.