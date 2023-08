BACCALAURÉAT À ANTANANARIVO – Les enseignants refusent de délibérer

Le suspense perdure pour les candidats au baccalauréat dans la province d’Antananarivo. La séance de délibération prévue se tenir hier a été annulée.

Enième couac du baccalauréat 2023. La grande salle de la cathédrale de médecine à l’université d’Antananarivo, réquisitionnée, hier après-midi, pour la séance de délibération du baccalauréat, a été vide, au moment où les correcteurs devaient trancher sur la moyenne des admis. Que les dix présidents du jury, quelques responsables de l’université et des agents de sécurité ont été présents dans cette salle. Les milliers de correcteurs, qui ont refusé de délibérer, sont restés à l’extérieur de la salle. « Personne ne doit y entrer. Autrement, ils vont sortir un résultat que nous n’avons même pas validé, en justifiant la tenue de la délibération par notre présence dans cette salle », lançaient les enseignants. Cette rébellion fait suite au non-paiement des vacations 2023. « Chaque année, les numéros des bons de caisse des vacations, des ordres de route et des frais de déplacement sont affichés avant le début des débats, pour confirmer la disponibilité des honoraires. Ce qui n’est pas le cas cette année», explique Mahatoky, président national du syndicat Mitafa et correcteur de l’épreuve d’Anglais. Les présidents du jury, qui n’étaient pas du même avis que les correcteurs, ont tenté de les convaincre à procéder à la délibération. « Ils nous ont dit que les vacations seront versés d’ici la semaine prochaine, au plus tard », rapportaient les coordinateurs de l’examen qui ont discuté avec eux.

Paiement

Mais c’est peine perdue. Les correcteurs ont refusé jusqu’à la fin. « Nous ne procéderons pas à la délibération, tant que nos honoraires ne sont pas disponibles. C’est notre droit», huaient-ils.Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) souligne que le paiement des vacations intervient, uniquement, quand le service est fait. « Nous sommes d’accord. Mais nous voudrons avoir une preuve que les vacations soient payées, une fois la délibération terminée, comme c’est le cas, chaque année», fustigent les concernés. À en croire une source auprès du Mesupres, les procédures de versement des vacations à l’université sont en cours de traitement. Que les procédures d’engagement jusqu’au paiement ne s’effectuent qu’une fois les résultats publiés. Que le programme d’emploi des subventions du baccalauréat pour la province d’Antananarivo n’est parvenu au Mesupres que le 16 août. Mais que les responsables font le maximum pour les payer dans les plus brefs délais. Les correcteurs, quant à eux, persistent et signent. « Pas de délibération sans paiement des vacations », menacent-ils. Ils comptent revenir à l’université d’Antananarivo, ce jour, pour poursuivre leurs revendications.