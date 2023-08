AUDIT DU FICHIER ÉLECTORAL – Quarante-neuf recommandations pour la CENI

Les auditeurs confirment que la liste électorale est fiable et utilisable. Mais la crédibilité des élections ne dépend pas seulement de la liste.

La liste électorale est fiable et utilisable. C’est la conclusion que les auditeurs et spécialistes en système d’information ont rapporté hier au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Alarobia. Cependant, des recommandations, au nombre de 49, sont préconisées par ces auditeurs pour assurer de la tenue d’élections crédibles selon eux. Concernant les recommandations, ils sont catégorisés dans quatre rubriques. Le premier étant les anomalies et les doublons, qui sont d’ordre purement exhaustif, selon le rapport. La seconde concerne les démembrements de la CENI, leur façon de travailler et leur effectivité dans leurs activités. La troisième rubrique est celle de la relation de la CENI avec les institutions étatiques, dont le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation entre autres, qui entretient d’étroites relations avec l’organe de préparation et d’organisation des élections.

Suspicion de doublons

La quatrième est le volet sécurisation des données avec un cryptage, afin de sécuriser la liste électorale. Dans le souci d’avoir une liste électorale acceptée par tous et d’inclure tous ou la quasi-totalité des électeurs, la CENI préconise aussi le retour des « suspicions de doublons » au niveau des districts concernés, pour des dernières vérifications. D’après Dama Andrianarisedo, président de la CENI, « il est préférable de procéder à une autre vérification, au lieu d’effacer immédiatement un nom suspecté de doublon de la liste électorale dans le but de n’exclure aucune personne du registre électoral national. » Néanmoins, il a aussi tenu à préciser que l’opération de dé-doublonnage et le traitement des anomalies sont définitivement terminés mais que ces travaux complémentaires sur les suspicions de doublons sont seulement pour être sûrs. Vu que l’audit connaît un arrêt définitif le 20 juillet dernier, ce rapport d’audit n’est que la version écrite du rapport fait par ces mêmes auditeurs lors de troisième dialogue de la CENI avec les partis politiques, les observateurs nationaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers (PTF) ainsi que des chefs d’institutions et des candidats à l’élection présidentielle, au Radisson blu, vers la fin du mois de juillet. Le satisfecit est général parmi les auditeurs nationaux et internationaux. Selon le rapport de l’OIF, « en définitive, le registre électoral audité, sous réserve de la suppression des inscriptions multiples persistantes et confirmées, est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections. »